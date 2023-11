Alimenti: Lollobrigida, ‘rispettiamo principi Ue, ma Parlamento vuole confronto’**

MeteoWeb

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Noi abbiamo intenzione di rispettare ogni principio europeo, a partire però da quella che è un’indicazione popolare nel confronto con la comunità scientifica, che non è rappresentata da una senatrice piuttosto che da un singolo altro soggetto, è rappresentata da un insieme di soggetti, compreso il nostro ministro della Salute che è tecnico e da lì viene, compresi altri decine di professori, medici, ricercatori: l’ex sindaco di Bari sottoscrive la petizione di Coldiretti, è un ricercatore del Cnr, come possiamo dire che le persone che hanno firmato siano un gruppo di ignoranti? Sono anche loro persone molto autorevoli professionalmente che hanno scelto di prendere una posizione. Poi da qualche parte bisogna iniziare, credo che il Parlamento sia sempre l’inizio di ogni procedura che ci metta in condizione di rappresentare la volontà complessiva del nostro popolo, con maggioranze e minoranze”. Lo ha affermato il ministro per le Politiche agricole, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla Camera durante l’esame degli ordini del giorno presentati in riferimento al disegno di legge sulla cosiddetta carne sintetica.

Nel prossimo Consiglio europeo sull’Agricoltura e la Pesca “l’Italia -ha proseguito l’esponente dell’Esecutivo- capeggerà un gruppo di nazioni che presenteranno un documento ampiamente condiviso (a cui aderiscono Austria, Finlandia, Francia, Grecia, Lettonia, Polonia, Romania e altri), per trattare i temi dell’agricoltura e una modifica dell’approccio all’agricoltura come avversario dell’ambiente, ma compatibile con l’ambiente, in un quadro europeo che vogliamo rafforzare”.

“Perchè quello che ci ha insegnato la storia in questi anni, è che se l’Europa non comincia davvero a fare l’Europa e a cominciare a far precedere alle vicende ideologiche le vicende pragmatiche, noi possiamo trovarci ostaggi una volta di Putin sull’energia, altre volte di qualcun altro che può minare la nostra libertà. Noi -ha concluso Lollobrigida- confidiamo nell’Europa come modello, non abbiamo mai negato questa appartenenza, vogliamo un’Europa diversa rispetto a quella che abbiamo visto in questi ultimi anni”.