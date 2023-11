Alluvione Toscana: Renzi a governo, ‘no ritardi ulteriori su unità missione dissesto’

MeteoWeb

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Questa tragedia ha colpito il cuore della Toscana”, il governo ha garantito lo stanziamento di “300 milioni euro. Speriamo siano veri. La gente di Prato chiede di ripartire subito e ripartire con il lavoro. Ma da parte di tutti noi e del governo per il sovrappiù di responsabilità che gli compete, un ulteriore ritardo nell’unità di missione sul dissesto idrogeologico”. Così Matteo Renzi intervenendo in aula al Senato.

“E lo diciamo nel momento in cui due opere hanno salvato due città d’arte: il Mose a Venezia altrimenti il 2 novembre sarebbe finita sott’acqua e le casse di laminazione e espasione che hanno salvato Firenze a differenza dell’alluvione del 1966. Le opere pubbliche – che sono anche nel Pnrr- quando si fanno, salvano vite. Vogliamo quindi ricordare al governo che l’unità di missione è una cosa da fare e non da rinviare, altrimenti le nostre saranno solo lacrime di coccodrillo”.