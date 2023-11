Anarchici: Schlein, ‘Meloni e Nordio smentiti da giudice su Delmastro’**

MeteoWeb

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Penso che sia molto grave. Al di là della vicenda giudiziaria, c’è stato oggi il rinvio a giudizio e la vicenda farà il suo corso, a me interessa soprattutto l’aspetto politico: sia il ministro Nordio e poi Giorgia Meloni hanno difeso Delmastro sostenendo che quegli atti non fossero coperti da segreto. Ora il Gup, il giudice e i pubblici ministeri hanno confermato invece che si tratta di atti coperti da segreto”. Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

“Non esiste uno scenario in cui Delmastro sia adeguato al ruolo che ricopre: o era consapevole di aver passato a Donzelli atti coperti da segreto, e in questo caso è nel posto sbagliato, oppure non era consapevole e quindi è del tutto inadeguato al ruolo che ricopre”.

“Abbiamo chiesto la calendarizzazione della mozione di censura che tutte le opposizioni avevano chiesto insieme e aspettiamo. Vorrei capire cosa ne pensa Meloni e cosa ne pensa il ministro Nordio. Anche perché aveva parlato lei per prendere le difese di Delmastro il giudice ha smentito lei e ha smentito il ministro Nordio”.