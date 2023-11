Aperta un’indagine sull’incidente di Starship

MeteoWeb

Come era avvenuto dopo il primo test in volo dello scorso aprile, l’Agenzia Federale per l’Aviazione (FAA) degli Stati Uniti ha aperto un’indagine sul fallimento del secondo test in volo di Starship. “È avvenuto un incidente durante il secondo test in volo di Starship di SpaceX, lanciato oggi dalla base di Boca Chica, in Texas. L’anomalia ha portato alla perdita del veicolo. Non si sono registrati danni a persone e cose”, scrive la FAA su X. “L’indagine – prosegue – viene istituita per garantire la sicurezza pubblica, determinare le cause dell’evento, identificare le azioni correttive e per evitare che l’incidente possa verificarsi nuovamente. Il ritorno al volo del razzo Starship Super Heavy – conclude l’Agenzia – si basa sul fatto che la FAA assicuri che ogni sistema, ogni processo o procedura relativa all’incidente non sia rischiosa per la sicurezza pubblica“.