Argentina: Peskov, ‘favorevoli a sviluppo relazioni, vedremo dopo discorso Milei’

Mosca, 20 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo prestato attenzione alle numerose dichiarazioni rilasciate da Milei durante la campagna elettorale, ma soprattutto ci rapporteremo e giudicheremo da ciò che dirà dopo l’insediamento”. Lo ha detto ai giornalisti il ??portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando l’elezione di Javier Milei come presidente dell’Argentina.

“Siamo in particolare in attesa di chiarimenti su molte questioni che influenzeranno le nostre relazioni bilaterali”, ha aggiunto Peskov, sottolineando che la Russia rispetta la scelta del popolo. L’Argentina è un paese molto importante nell’America del Sud – ha detto ancora – e la Russia ha “rapporti abbastanza buoni. Siamo favorevoli allo sviluppo ulteriore delle nostre relazioni bilaterali”.