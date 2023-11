Autonomia: Barelli, ‘se ancora non è andata in porto è per merito di Fi’

MeteoWeb

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) – “Se l’autonomia differenziata non è ancora andata in porto è perché Forza Italia ha detto che non si può andare con i dati storici su alcuni ambiti dove è chiaro che il dato storico al Sud non è proporzionato al dato del Nord Italia dove i servizi erano superiori. Questo grazie a un gioco di squadra e al confronto con i presidenti di Regione Schifani e Occhiuto”. Lo ha detto il presidente dei deputati di Fi, Paolo Barelli, intervenendo al meeting di Fi a Taormina (Messina).