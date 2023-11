MeteoWeb

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “I tempi li dà sempre il Parlamento, ossia la discussione che si radica in Parlamento. Io, dal mio punto di vista, non ho nessuna intenzione di strozzare il dibattito, dunque i tempi sono quelli che si decideranno via via”. Lo ha detto la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati ospite di Tg2 Post, rispondendo a una domanda sull’autonomia differenziata.