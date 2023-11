Autonomia: Giorgis, ‘maggioranza si piega a pressioni Lega e accelera’

MeteoWeb

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Anche La commissione bicamerale rinuncia ad ogni approfondimento e, prima ancora di ascoltare l?ex governatore della Banca d?Italia Visco, il professor Cassese e i molti autorevoli esperti che hanno messo in evidenza i rischi e i danni che potrebbero derivare dal ddl Calderoli, ha chiuso in fretta e furia i suoi lavori”. Così il senatore Andrea Giorgis, capogruppo Pd in Commissione affari costituzionali.

“La ragione è purtroppo evidente ed è quella di assecondare l?accelerazione che si sta consumando in Commissione affari costituzionali, dove negli ultimi giorni anche FdI sembra essersi convertita alle ragioni dell?autonomia e piegata alle pressioni della Lega. Il cd premierato all?italiana inizia a fare danni, prima ancora di essere discusso?.