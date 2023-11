Autunno caldo ma con tanta pioggia in Svizzera: localmente il novembre più piovoso mai registrato | DATI

MeteoWeb

“Il mese di novembre è stato estremamente piovoso in vaste aree della Svizzera. Sul versante settentrionale delle Alpi e nel Vallese, in alcune località le precipitazioni medie di novembre sono risultate più del doppio, e in alcune stazioni anche più del triplo, della norma 1991-2020. Localmente, si è trattato del mese di novembre più piovoso da quando sono iniziate le misurazioni”. Lo affermano gli esperti di MeteoSvizzera in un approfondimento dedicato. Dati degni di nota anche sul fronte delle temperature. Per alcune regioni della Svizzera, infatti, si è trattato “dell’autunno più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864, a causa del mese di settembre più caldo e del secondo mese di ottobre più caldo mai registrati”.

“La temperatura media nazionale di novembre risulterà pari a 1,6°C, valore in linea con la norma 1991-2020. Nella Svizzera settentrionale al di sotto dei 1000 metri, la temperatura di novembre risulta invece di 0,9°C superiore alla norma 1991–2020, mentre a quote più elevate di 0,9°C inferiore ad essa. Alle basse quote sudalpine, la temperatura di novembre risulta di 0,2-0,4°C superiore alla norma. Dal periodo preindustriale 1871-1900 ad oggi (1994-2023), in Svizzera il mese di novembre è diventato più caldo di 1,8°C”, evidenziano gli esperti di MeteoSvizzera.

Precipitazioni

“Nel periodo compreso tra l’1 e il 25 novembre, le precipitazioni sono cadute quasi quotidianamente nella maggior parte delle regioni della Svizzera”, si legge nell’approfondimento. “Verso la metà del mese, per tre giorni una forte corrente da ovest ha causato precipitazioni abbondanti sul versante settentrionale delle Alpi e in Vallese. Fra la mattina del 12 e la mattina del 15 novembre, i totali di precipitazione su 3 giorni hanno raggiunto i 60-90mm in modo esteso. In montagna, sono state registrate quantità significativamente più elevate a livello regionale e localmente nel Giura. Sul versante nordalpino orientale, i totali su 3 giorni sono stati localmente compresi fra 100 e poco meno di 150mm. La stazione di misura del Säntis a 2500 metri ha registrato 216mm. Nella zona di Les Diablerets e nelle montagne del Basso Vallese sono stati misurati da 175 a quasi 180mm. La stazione del Basso Vallese di Clusanfe a quasi 2000 metri ha registrato 179mm. Sul Giura, La Dôle a 1670 metri ha ricevuto 157mm”, spiegano da MeteoSvizzera.

“Sul versante settentrionale delle Alpi e nel Vallese, il tempo molto piovoso ha portato i totali mensili di precipitazione ben al di sopra della media climatologica. A metà novembre, nella Svizzera romanda e sull’Altopiano della Svizzera centrale e orientale, era già stato raggiunto il 200% della media mensile 1991-2020, ossia il doppio del totale medio mensile. Alla fine del mese, in alcune località nordalpine, i totali erano ben oltre il 200% della norma e localmente perfino oltre il 300%. Per la regione di Sciaffusa, si tratta del novembre più piovoso o del secondo più piovoso dall’inizio delle misurazioni”, viene spiegato.

“Con 725mm, la stazione del Säntis ha registrato il mese più piovoso dall’inizio della serie di misurazioni nel 1882. Il precedente record era stato a dicembre 2011 con 710mm. Tuttavia, le misurazioni delle precipitazioni in vetta comportano spesso un elevato grado di incertezza a causa dell’effetto del vento”, sottolineano gli esperti svizzeri.

Forte tempesta autunnale

“Il 16 novembre, nelle ore pomeridiane e serali, il centro di bassa pressione della tempesta “Frederico” si è spostato dalla Francia verso est, appena a nord della Svizzera. Il versante settentrionale delle Alpi è stato particolarmente colpito dalle forti raffiche di vento. I valori più alti sono stati registrati nelle zone montuose con 120-170km/h. Il Säntis ha registrato 171km/h. Sulle alture del Giura, la raffica più forte ha raggiunto i 134km/h sullo Chasseral. Sull’Altopiano svizzero le raffiche di vento sono state per lo più comprese tra 80 e 110km/h. Sciaffusa ha registrato 113km/h, mentre Wädenswil e Lucerna 118km/h”, affermano da MeteoSvizzera.

Neve fino a basse quote

“Negli ultimi dieci giorni del mese, l’aria polare umida e fredda affluita sul versante settentrionale delle Alpi ha portato la neve a quote basse. Dal 24 al 26 novembre, sul versante nordalpino al di sopra dei 600-800 metri sono caduti complessivamente da 20 a 40cm di neve fresca. Nei Grigioni settentrionali, le quantità di neve hanno raggiunto localmente i 50-60cm. In alcune zone si è formato un manto nevoso di gran lunga superiore alla media. Il 26 novembre sul Weissfluhjoch (2540 metri) è stato misurato uno spessore di circa 1,3 metri. La media a lungo termine in questa data è di poco inferiore ai 60cm. Il 26 novembre, il Säntis (2226 metri) ha registrato un’altezza della neve di 2 metri a fronte di una media a lungo termine di circa 60cm”, segnalano gli esperti di MeteoSvizzera.

L’autunno più caldo a livello regionale dall’inizio delle misurazioni

“In media, la Svizzera ha vissuto il secondo autunno più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864. La temperatura autunnale ha raggiunto una media nazionale di 8,5°C, valore di 2,3°C più elevato rispetto alla norma 1991-2020. L’autunno record del 2006 era stato altrettanto mite, con una media nazionale di 8,7°C. A nord delle Alpi, diversi siti di misurazione hanno registrato l’autunno più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864. A Ginevra, la temperatura autunnale è risultata di 2,4°C superiore alla norma 1991-2020. L’autunno record del 2006 aveva fatto registrare un’anomalia di 2°C. Dal periodo preindustriale 1871-1900 a oggi (1994-2023), in Svizzera l’autunno è diventato più caldo di 1,9°C”, si legge nell’approfondimento.

“Un lungo periodo molto mite e soleggiato all’inizio dell’autunno ha portato al settembre più caldo e localmente più soleggiato da quando sono iniziate le misurazioni nel 1864. A livello locale, le temperature mensili sono state di circa 2°C al di sopra dei primati precedenti, ad esempio a Lucerna, a Château d’Oex e sullo Jungfraujoch. La quota dell’isoterma di zero gradi ha raggiunto i 5253 metri, il secondo valore più alto mai misurato. Qualcosa di simile si è ripetuto in ottobre con una prima metà del mese estremamente calda e soleggiata. A livello regionale, è stato registrato il periodo di 14 giorni più caldo per il mese di ottobre. Su scala nazionale si è trattato del secondo mese di ottobre più caldo dall’inizio delle misurazioni”, spiegano da MeteoSvizzera.

Precipitazioni abbondanti

“I due mesi autunnali di settembre e ottobre hanno mostrato un andamento simile anche in termini di precipitazioni. Nella seconda metà del mese, in ogni regione sono cadute forti precipitazioni. A settembre sono stati particolarmente colpiti il versante meridionale delle Alpi e le zone limitrofe del Cantone dei Grigioni, mentre nella seconda metà, una corrente umida da sud-ovest ha determinato tre giorni di forti precipitazioni sul versante meridionale delle Alpi e nella Svizzera occidentale”, affermano gli esperti di MeteoSvizzera. “A novembre, il clima persistentemente piovoso sul versante settentrionale delle Alpi e nel Vallese ha portato a totali mensili di gran lunga superiori alla media. In alcuni luoghi, i valori hanno raggiunto più del 200%, localmente più del 300%, della norma. Per diverse stazioni di misura è stato uno dei mesi di novembre più piovosi da quando sono iniziate le misurazioni”.

“I tre mesi autunnali nel loro insieme hanno portato precipitazioni superiori alla media su vaste aree. In alcune regioni, è caduta dal 150 al 180% della precipitazione normale 1991-2020. A livello locale, è stato uno degli autunni più piovosi da quando sono iniziate le misurazioni. Con oltre 690mm, Elm ha registrato il secondo autunno più piovoso da quando sono iniziate le misurazioni nel 1878”, concludono gli esperti di MeteoSvizzera.