Basket: Nba, gli ex Jordan e Jackson trascinano Denver alla vittoria sui Clippers

MeteoWeb

Los Angeles, 28 nov. – (Adnkronos) – Vittoria in trasferta per i Denver Nuggets (12-6) a Los Angeles sui Clippers (7-9), superati 113-104 in rimonta nell’ultimo quarto di gioco. I campioni Nba in carica, privi di Nikola Jokic, Aaron Gordon e Jamal Murray, soffrono a lungo, vanno sotto in doppia cifra ma giocano alla grande negli ultimi 12 minuti. L?ex di serata Reggie Jackson segna 35 punti e distribuisce 13 assist, DeAndre Jordan, altro ex, parte in quintetto e va in doppia doppia con 21 punti e 13 rimbalzi. Paul George tira 2/13 e ai padroni di casa non bastano i 31 punti di Kawhi Leonard e i 14 con 11 assist di Russell Westbrook dalla panchina.