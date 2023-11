Basket: Nba, Minnesota passa a San Francisco, Warriors ko 104-101 senza Curry

MeteoWeb

San Francisco, 15 nov. -(Adnkronos) – I Minnesota Timberwolves (8-2) proseguono il loro eccellente inizio di stagione, imponendosi 104-101 al Chase Center di San Francisco sui Golden State Warriors (6-6). Già senza Steph Curry (dolore al ginocchio), la squadra di casa subisce le espulsioni di Draymond Green e Klay Thompson dopo neppure due minuti e rimane senza armi per contrastare i T’Wolves, che passano per la seconda volta consecutiva sul campo del Chase Center. Chris Paul in quintetto (15 punti con 6/14 al tiro) e un super Brandin Podziemski dalla panchina (che firma il suo massimo in carriera con 23 punti in 39 minuti) non bastano a coach Kerr ad evitare il quarto ko casalingo su cinque partite. Il principale protagonista della vittoria di Minnesota risponde al nome di Karl-Anthony Towns, autore di una gara da 33 punti e 11 rimbalzi che lo vede mettere a segno anche 5 delle 12 triple tentate, l’ultima delle quali – a 67 secondi dalla fine – consegna la vittoria ai suoi. Sfiora la doppia doppia Rudy Gobert (9 punti, 13 rimbalzi e anche 3 stoppate per lui), ne mette 20 Anthony Edwards ma tirando 7/16 dal campo.