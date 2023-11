Basket: Nba, non c’è frattura alla caviglia per LaMelo Ball ma starà fuori diverse settimane

MeteoWeb

Charlotte, 29 nov. – (Adnkronos) – Mezzo sospiro di sollievo per Charlotte. Gli esami clinici a cui si è sottoposto la loro stella LaMelo Ball, infortunatosi durante la sfida contro gli Orlando Magic, pur scongiurando il rischio di una frattura hanno però confermato la serietà della distorsione alla caviglia destra del giocatore, la stessa già operata la scorsa stagione. Per questo, annuncia l’insider Nba Shams Charania, l’approccio degli Hornets nel processo di recupero del loro play-maker sarà molto cauto, e si preannuncia quindi uno stop di diverse settimane per Ball, che aveva disputato alla grande il primo mese di stagione, segnando quasi 25 punti a sera con oltre 8 assist.