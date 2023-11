Basket: Pozzecco, ‘faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo di andare ai Giochi’

MeteoWeb

Roma, 27 nov. – (Adnkronos) – “E? davvero difficile riuscire a capire, oggi, quali siano i reali valori in campo a luglio. Lo abbiamo appreso in questi anni. Potremo fare valutazioni più accurate quando avremo la certezza di chi avremo a disposizione noi e gli avversari. La cosa che è certa, fin da ora, è che faremo di tutto per raggiungere un obiettivo altissimo: i Giochi Olimpici. Non vediamo l?ora di ritrovarci e fare ancora un passo avanti. Insieme”. Il ct dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco commenta così il sorteggio del torneo preolimpico che opporrà gli azzurri a Porto Rico, Bahrein, Lituania, Messico e Costa d’Avorio.