Bruxelles, 27 nov. (Adnkronos) – Una trentina di scuole sono state chiuse in Belgio in seguito ad allarmi bomba. Lo riferiscono le autorità belghe, spiegando che le scuole sono state chiuse anche a Bruxelles e nella regione di Brabant. Nella lista degli istituti temporaneamente chiusi non figurano scuole ebraiche.