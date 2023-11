Blue Monday: immagini nuove e divertenti per un buongiorno speciale

MeteoWeb

Buongiorno e Buon “Blue Monday“! E’ un termine coniato per descrivere il giorno più deprimente dell’anno, solitamente il terzo lunedì di gennaio. Questa idea è stata inizialmente proposta nel 2005 da Cliff Arnall, uno psicologo britannico, come parte di una campagna pubblicitaria per una compagnia di viaggi. Arnall ha suggerito una formula matematica che considera vari fattori come il tempo atmosferico, il debito accumulato, il tempo trascorso da Natale, il fallimento dei buoni propositi per il nuovo anno e bassi livelli di motivazione. Tuttavia, l’idea del Blue Monday è stata largamente criticata dalla comunità scientifica, definendola una pseudoscienza e una trovata di marketing senza basi scientifiche reali. Nonostante ciò, il concetto ha guadagnato popolarità culturale, con molte persone che lo riconoscono come un simbolo del malumore invernale.

Ecco alcune curiosità sul Blue Monday:

Il termine “Blue Monday” è stato coniato nel 2005 da Cliff Arnall, uno psicologo gallese, che ha sviluppato una formula matematica per calcolare il giorno più triste dell’anno, come parte di una campagna pubblicitaria per una compagnia di viaggi. La formula (che ha ben poco di scientifico) tiene conto di diversi fattori, tra cui il clima , la distanza dalla fine delle vacanze natalizie, il numero di giorni lavorativi che mancano alla fine del mese e il numero di debiti che si hanno;

Il Blue Monday è sempre un lunedì, ma la data varia a seconda dell'anno. Nel 2023, il Blue Monday è il 16 gennaio;

L’idea che il Blue Monday sia il giorno più triste dell’anno è stata criticata da molti psicologi, che sostengono che non ci sia alcun fondamento scientifico per questa affermazione;

Nonostante le critiche, il Blue Monday è diventato un fenomeno di massa, e molte persone in tutto il mondo lo considerano un giorno particolarmente difficile.

Il colore blu è da sempre associato alla tristezza. Nel XIV secolo, lo scrittore inglese Geoffrey Chaucer scrisse “with tears of blue and a wounded heart” (“con lacrime blu e un cuore tormentato”) nel poema The Complaint of Mars;

La canzone “Blue Monday” dei New Order, pubblicata nel 1983, non ha alcun legame con il Blue Monday. Il testo della canzone parla di un uomo che si sente solo e depresso, ma non c’è alcun riferimento al giorno più triste dell’anno.