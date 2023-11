Calcio: Allegri, ‘la forza del nostro gruppo sono quelli che giocano meno’

MeteoWeb

Torino, 10 nov. – (Adnkronos) – “Di mercato non ne abbiamo parlato con la società. L?importante è avere un gruppo granitico, la forza di questo gruppo sono quelli che giocano meno, che stanno trovando meno spazio, e durante gli allenamenti hanno un?alta intensità. Nel futuro non si sa cosa succede”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari. Il tecnico livornese preferisce non esprimersi su un eventuale ritorno di Alessandro Del Piero. “Sono cose che non riguardano me ma la società. Io devo pensare solo ai giocatori, allo staff e a chi lavora alla Continassa. Ci sono altre persone in società, il direttore e l?amministratore delegato, che decideranno”.