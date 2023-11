Calcio: Azmoun, ‘ringrazio Dio e i compagni per il mio primo gol, voglio segnarne altri’

MeteoWeb

Roma, 5 nov. – (Adnkronos) – “Sapevamo sarebbe stata dura, eravamo tutti concentrati per vincere questa partita. Noi giocatori abbiamo mostrato carattere, i tifosi meritavano questa partita”. Così l’attaccante della Roma Sardar Azmoun dopo la vittoria per 2-1 in rimonta sul Lecce, match nel quale l’iraniano ha segnato l’1-1 al 91′. “Questo è il lavoro che devo fare per la squadra, sia quando entro dalla panchina o gioco dall’inizio -aggiunge Azmoun alla tv del club giallorosso-. Devo fare il mio lavoro, ringrazio Dio e i miei compagni per avermi fatto segnare il mio primo gol. È stato fantastico, sono davvero felice. E’ stata una serata indimenticabile, non so dire cosa provo. Spero e voglio rifarlo ancora”.