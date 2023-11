Calcio: Boccia (Pd), ‘uniti a istituzioni, no polemiche ma saggio rinviare partita’

MeteoWeb

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – ?L?emergenza che sta colpendo la Toscana, e anche altri territori del nostro Paese, richiede a tutti, istituzioni, politica, associazioni e cittadini uno sforzo di solidarietà. E a tutti coloro che si stanno prodigando in queste deve andare il ringraziamento per quanto stanno facendo. Da parte nostra, come Pd, abbiamo messo in campo i nostri volontari che stanno collaborando con comuni e regione per aiutare le popolazioni colpite. Sono giorni difficili per la Toscana e proprio per questo le istituzioni chiedono coesione e non polemiche per affrontare questo dramma. Penso che sarebbe allora giusto ascoltare il loro appello e, stasera, rinviare la partita Fiorentina-Juve al Franchi?. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.