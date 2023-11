Calcio: Brescia, esonerato l’allenatore Daniele Gastaldello

MeteoWeb

Brescia, 10 nov. – (Adnkronos) – Daniele Gastaldello non è più l’allenatore del Brescia. Ad annunciare l’eosnero del tecnico lo stesso club lombardo con una nota sul proprio sito ufficiale. “Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall?incarico da Allenatore Responsabile Prima Squadra il Sig. Daniele Gastaldello. Il Presidente Massimo Cellino e tutta la società ringraziano il tecnico per la correttezza, la dedizione e la professionalità dimostrata ogni singolo giorno della sua permanenza a Brescia. Con grande stima e riconoscenza per il tecnico e per l?uomo, capace di dimostrarsi persona leale dentro e fuori dal campo, la Società ringrazia per l?impegno profuso e per essere sempre stato accanto al Brescia, augurando a Daniele le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale. Sono inoltre stati sollevati dall?incarico il Sig. Dan Thomassen e il Sig. Salvatore Sciuto”.