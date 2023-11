Calcio: Champions League, Lazio-Feyenoord 1-0**

MeteoWeb

Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – La Lazio batte 1-0 il Feyenooord in un match valido per la quarta giornata del gruppo E di Champions League, disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere la partita il gol di Immobile al 46′. Nell’altro incontro del girone vittoria per 6-0 dell’Atletico Madrid sul Celtic Glasgow. I colchoneros sono in testa alla classifica con 8 punti, uno in più dei biancocelesti e due in più del Feyenoord, Celtic fanalino di coda a quota 1.