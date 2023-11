MeteoWeb

Milano, 7 nov. – (Adnkronos) – Il Milan batte 2-1 in rimonta il Paris Saint Germain in un match della quarta giornata del gruppo F di Champions League, disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Al vantaggio dei francesi con Skriniar al 9′, replicano Leao al 12′ e Giroud al 50′. Nella classifica del girone è in testa il Borussia Dortmund con 7 punti, segue il Psg con 6, poi i rossoneri a quota 5 e il Newcastle a 4.