Calcio: Donnarumma, ‘felici, ora agli Europei per vincere’

Leverkusen, 20 nov. (Adnkronos) – “Siamo contentissimi, siamo dove meritiamo di essere, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto”. Queste le parole del capitano dell’Italia Gigio Donnarumma, alla Rai dopo lo 0-0 decisivo contro l’Ucraina sul campo neutro di Leverkusen che ha portato l’Italia ai prossimi Europei di Germania 2024. “Grazie anche al nuovo mister e allo staff siamo tornati -ha detto ancora Donnarumma- è giusto che andiamo lì per portare a casa qualcosa. Andiamo per vincere, anche perché andiamo da detentori del titolo”. Per gli azzurri “c’è tanto orgoglio, ringraziamo i tifosi presenti che ci hanno dato una mano incredibile. E’ stata una emozione bellissima, siamo tutti uniti, si è vista la forza del gruppo e dell’Italia. Siamo felici, ci siamo anche noi”, ha aggiunto il portiere azzurro.