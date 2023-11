Calcio: la Bobo Tv sbarca su radio tv Serie A con Rds

MeteoWeb

Roma, 10 nov. – (Adnkronos) – Grande novità per tutti gli ascoltatori di Radio TV Serie A con Rds: a partire da lunedì 13 novembre, con fischio di inizio alle ore 21.00, la Bobo TV sbarcherà ufficialmente con il format Bobo Vieri Talk show sulla prima emittente radio-visiva di una Lega calcistica in Europa. Ospiti della prima puntata: Adriano, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti. La Bobo TV su Radio TV Serie A con Rds va a formare un tandem d`attacco che rivoluziona l`intrattenimento calcistico nel nostro Paese attraverso l`utilizzo dei più moderni canali di comunicazione, per raggiungere tutti gli appassionati della competizione più seguita nel panorama sportivo italiano. Lo show andrà on air in modalità DAB e IP e sarà visibile sul digitale terrestre al LCN 899, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di Rds e sui canali Twitch e TikTok della Bobo TV.

“Con grande piacere accogliamo il nostro Ambassador Vieri e la Bobo TV all`interno di Radio TV Serie A con Rds – ha dichiarato l`Amministratore di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Questa attività di co-marketing va ad arricchire di un altro importante tassello l`offerta di contenuti esclusivi dedicati ai nostri ascoltatori, a dimostrazione che continua il percorso di crescita della Lega Serie A in una Media Company in grado di intrattenere tifosi di tutte le età”. ?Con grande entusiasmo diamo il benvenuto a Christian Vieri e alla sua Bobo TV all?interno del ricco palinsesto di Radio TV Serie A ? ha dichiarato Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi?. In soli tre mesi dalla sua nascita Radio TV Serie A con RDS ha ottenuto risultati straordinari e rappresenta un punto di riferimento per tutti gli amanti del calcio nel panorama radio-visivo italiano. Siamo convinti che l?ingresso di Vieri e dei suoi amici in questa grande famiglia possa far crescere ancora di più gli ascolti oltre a rappresentare un?importante opportunità per i nostri partner commerciali?.

“Sono molto contento di iniziare questa partnership con Radio TV Serie A con RDS, proseguendo una collaborazione iniziata ormai tre anni fa come Ambassador della Lega Serie A – ha dichiarato Christian Vieri Fondatore della Bobo TV -. Questa unione dà la possibilità alla Bobo TV con il format Christian Vieri Talk Show di aumentare la propria visibilità attraverso la multicanalità offerta dal DAB, dall`IP e dal digitale terreste”.