Calcio: Lazio, nessuna lesione strutturale al ginocchio destro per Zaccagni

Roma, 8 nov. – (Adnkronos) – La Lazio tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Mattia Zaccagni. L’esterno d’attacco biancoceleste non ha riportato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, infortunato ieri sera nel match di Champions League contro il Feyenoord. A dare l’annuncio il club biancoceleste con una nota sul proprio sito ufficiale: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, a seguito del trauma riportato nel corso della partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab”.