Calcio: Ligue 1, recupero Marsiglia-Lione si gioca il 6 dicembre

Parigi, 2 nov. – (Adnkronos) – Il match di Ligue 1 tra Marsiglia-Lione, rinviato lo scorso 29 ottobre a causa degli incidenti che hanno portato al ferimento del tecnico del Lione Fabio Grosso, si recupererà il prossimo mercoledì 6 dicembre. Lo ha annunciato il presidente della Ligue 1 Vincente Labrune. “La commissione della Lega calcio francese ha deciso da un lato di far disputare la partita mercoledì 6 dicembre, prima data disponibile rispetto al calendario delle due squadre, e dall’altro, di determinare successivamente il luogo di questo incontro, in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità che faranno in modo che il match si svolga in condizioni di sicurezza ottimali per tutti i calciatori, staff e pubblico”.