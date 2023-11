Calcio: Milan, idea Camarda stuzzica Pioli, spunta la quota per il gol del baby talento rossonero

MeteoWeb

Milano, 24 nov. – (Adnkronos) – A soli quindici anni la prima convocazione in Serie A con il Milan e la seria possibilità di far parte del match di domani sera contro la Fiorentina. E? la favola di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 delle giovanili convocato da Stefano Pioli per ovviare alla squalifica di Giroud e agli infortuni di Leao e Okafor. Gli esperti di Snai credono nel giovanissimo talento rossonero e quotano a 4,50 la possibilità che possa incidere sul match con una rete, diventando così il più giovane marcatore nella storia della Serie A. Sicuramente il senso del gol non gli manca: in questa stagione ha collezionato sette gol in tredici partite, tre dei quali nella prestigiosa Youth League.