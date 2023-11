Calcio: Mourinho, ‘domani avremo mezzo Dybala e un terzo di Sanches’

MeteoWeb

Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – “Renato e Paulo tornano in squadra, non sono in condizioni ottimali, ma secondo lo staff medico e i preparatori tornano senza rischi, ed è quello che abbiamo bisogno di sentire, noi e i giocatori, gli dà la giusta fiducia. Domani saranno con noi e ci possono dare una mano. Chi è fuori resta fuori”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce, in merito alle condizioni di Paulo Dybala e Renato Sanches. “Domani siamo qua, non abbiamo Paredes per squalifica, abbiamo metà Paulo e un terzo di Renato -aggiunge il tecnico portoghese-. Un conto è un giocatore infortunato, un conto è la storia clinica. Un giocatore infortunato, come tutti gli atleti, hanno un infortunio. Chi ha una storia clinica è chi ciclicamente ha problemi che si ripetono stagione dopo stagione. Sono due cose diverse. I giocatori con infortuni, se non sono per contatto tipo quello di Palomino con Dybala, sono infortuni per i quali uno staff tecnico pensa di dover fare di più. Prendiamo Bale, uno dei migliori al mondo, ma la sua storia clinica non gli permetteva di essere super sempre, lo è stato in alcuni momenti. Quando non c?era lui, però, c?erano altri e la mancanza non si sentiva troppo. La Roma ne ha diversi con storia clinica, e io sono contento di averli e ringrazio di averli, quando non ci sono, non ci sono. La storia clinica è difficile da accettare. Dybala sarebbe qua senza una storia clinica? O Sanches? Conosco Smalling meglio di tutti voi, sono felice quando è a disposizione”.