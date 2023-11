Calcio: Mourinho, ‘Roma penalizzata da calendario, fischi a inno Serie A per un motivo’

MeteoWeb

Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – “Il calendario in termini di numero lo sappiamo prima dell?inizio, 38 di campionato, qualcuna di coppa Italia e di Europa League. Ci sono squadre che hanno più potenziale per fare tutto, e alcune meno. Per darti un esempio, se abbiamo 6 difensori centrali possiamo giocare ogni 3 giorni, se ne hai 4 che poi diventano 3 e a volte 2 diventa tutto più difficile. Io penso che la parola ?alibi? nel calcio si utilizza quando si perde, non prima. Noi parliamo di calendario dall?inizio del campionato, non da dopo l?Inter. Ma capisco che nel calcio c?è tanta gente che è arrivata con un paracadute, non è il loro mondo, non lo conoscono. Vengono per status, per politica, perché hanno un bell?abito. Gente che non è cresciuta qui e devi rispettarle per il loro status. Ma non vale la pena commentare. È come se io parlassi di fisica atomica o di produzione cinematografica. Non sanno cosa vuol dire giocare ogni tre giorni, oppure, e sarebbe più grave, lo sanno e fanno finta di non saperlo”. Lo dice l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce.

“Nella Lega calcio io lo so, c?è gente con una storia di calcio, che ci ha lavorato, che ne conosce le difficoltà -aggiunge il tecnico portoghese-. C?è chi a livello organizzativo di club ci ha lavorato, sa cosa vuol dire viaggiare, gli alberghi e tutto, e poteva magari influenzare positivamente. Se il nostro club non fa questa domanda a livello istituzionale e se sono sempre io che devo parlarne davanti a voi, magari non dovrei. Magari sbaglio io. Per me l?alibi nella grammatica calcistica si utilizza dopo, io ne parlo dall?inizio. La prossima settimana succederà ancora, la Lazio gioca martedì in Europa, noi giovedì, e non possiamo giocare lunedì perché è settimana di nazionali, questo è sfortuna. Punto. La Lazio avrà un vantaggio, ma non c?è niente da dire. Ma tutto quello che è successo fino ad oggi e che si ripeterà la Roma ne è penalizzata. Fortunatamente per me i tifosi non sono scemi, perché se fischiano l?inno della Serie A sarà per qualche motivo”.