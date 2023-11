Calcio: Pioli, ‘le parole servono a poco, dobbiamo dimostrare sul campo con una partita di livello’

MeteoWeb

Milano, 24 nov. – (Adnkronos) – “Mai come in questo momento le parole servono a poco, vogliamo fare meglio: dobbiamo dimostrare sul campo con i fatti di aver capito gli errori che abbiamo commesso”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match del ‘Meazza’ con la Fiorentina. “Dobbiamo mettere in campo una prestazione di alto livello -aggiunge il tecnico rossonero-. La Fiorentina ci ha messo sempre in difficoltà, con Italiano gioca un calcio molto offensivo”. “Questa è la partita di Davide che è cresciuto qui e poi è diventato capitano della Fiorentina. Domani ci sarà una raccolta fondi importante per fare del bene e possiamo essere tutti partecipi”, conclude Pioli.