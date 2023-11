Calcio: qualificazioni Europeo Under 21, azzurrini pareggiano 2-2 in Irlanda

MeteoWeb

Cork, 21 nov. – (Adnkronos) – L’Italia Under 21 pareggia 2-2 in Irlanda in un match di qualificazione all’Europeo del 2025. A Cork passano in vantaggio i padroni di casa al 31′ con Phillips, Gnonto pareggia su rigore nel recupero della prima frazione. Verdi di nuovo in vantaggio con Armstrong al 3′ della ripresa ma ancora Gnonto al sesto minuto di recupero trova il gol del definitivo 2-2 che permette agli azzurrini di restare in vetta al gruppo A con 11 punti, uno in più dell’Irlanda e due in più della Norvegia.