Calcio: Serie A, Viola e Zappa trascinano il Cagliari, Genoa ko 2-1

Cagliari, 5 nov. – (Adnkronos) – Seconda vittoria di fila in casa per il Cagliari che alla Unipol Domus supera 2-1 il Genoa, grazie ai gol di Viola al 48′ e Zappa al 69′. Inutile per gli ospiti la rete di Gudmundsson al 51′. I sardi salgono così a quota 9 in classifica in 17/a posizione, mentre i liguri sono in 14/a posizione con 11 punti insieme al Sassuolo. Vittoria faticosa ma di fondamentale importanza per la squadra di Ranieri, salvata al 92′ dalla gran parata di Scuffet su Puscas.

In avvio di match al 6′ si fanno vedere i padroni di casa con una buona manovra: Augello affonda sulla sinistra e appoggia al centro, arretrato, per Luvumbo, controllo e tiro col mancino incrociato che termina largo, Al 22 Prati cerca il gol dalla distanza ma la difesa ospite respinge. Alla mezz’ora Mancosu ci prova da ancora più lontano ma la conclusione non trova la porta. Il Genoa si rende pericoloso per la prima volta al 36′ con Vasquez.

Una punizione tagliata di Gudmundsson attraversa l’area e viene agganciata dal difensore che va col destro da posizione defilata e colpisce la traversa. Al 40′ Gol annullato a Luvumbo. Iniziativa personale di Oristanio che taglia verso la sinistra e serve in diagonale l’angolano: l’attaccante si incrocia con Vasquez e poi va a segno, l’arbitro annulla per fallo proprio di Luvumbo.

Ci sono due novità per Ranieri dopo l’intervallo: fuori Hatzidiakos e Mancosu, dentro Zappa e Viola. Proprio quest’ultimo al 3′ della ripresa sblocca il match: il 34enne centrocampista è bravo prima col corpo per permettere a Oristanio di andare via in contropiede, poi sul pallone di ritorno va a segno con un perfetto sinistro nell’angolo. Dura però poco la gioia del pubblico di casa perché al 6′ arriva il pari dei liguri: cross basso dalla destra, Goldaniga sbaglia e non riesce a respingerlo, la palla diventa preda di Gudmundsson che trova una traiettoria bellissima uncinando il pallone col destro e mettendo la sfera nell’angolo.

Al 12′ pericolosi i padroni di casa con la palla in profondità per Luvumbo, Dragusin in scivolata gliela porta via ma arriva Zappa col destro a impegnare Martinez: l’azione continua e la palla torna in qualche modo a Luvumbo, ma è bravissimo ancora il portiere ad alzarla in angolo. Al 24′ Cagliari di nuovo in vantaggio: manovra in transizione dei sardi che si sviluppa dalla destra verso il centro: Makoumbou cerca l’imbucata per Petagna, l’attaccante è bravo a servire Zappa che col destro batte il portiere sul primo palo.

Negli ultimi venti minuti della partita il Genoa mantiene il possesso palla e costringe i padroni di casa nella propria metà campo ma senza costruire grandi occasioni fino al 92′ quando ci pensa Scuffet a salvare il risultato: cross dalla destra per Puscas che si ritrova clamorosamente solo in area, il suo destro viene murato dal portiere in uscita.