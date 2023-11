MeteoWeb

Roma, 22 nov (Adnkronos) – L’aula della Camera, con 166 sì, 115 no e tre astenuti ha dato il via libera alla dichiarazione di urgenza del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Inoltre l’aula, per 49 voti di scarto, ha approvato la proposta del nuovo termine al 14 dicembre per l’esame del collegato alla manovra.