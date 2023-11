Caso Indi: Casellati, ‘ospedale Bambin Gesù fatto miracoli, salvati bimbi dati per spacciati’

MeteoWeb

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Il governo lunedì si è riunito in un Cdm straordinario, mostrando sensibilità verso questo caso” della piccola Indi, che “spero si risolva positivamente con la sentenza d’appello. La cittadinanza italiana” concessa dall’esecutivo “è stato un soccorso, una mano a una famiglia disperata, che si è diretta in estrema ratio all’Italia. L’Italia ha sempre dato disponibilità, l’ospedale Bambino Gesù si è offerto e” in passato “ha fatto miracoli, ha salvato bambini che venivano dati per spacciati. Quando c’è da salvare una vita umana, credo si debbano fare tutti gli sforzi possibili”. Lo ha detto la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati ospite di Tg2 Post.