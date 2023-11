Caso Montante: giudici appello, ‘settori politici ed istituzionali lo hanno reso figura strategica’

MeteoWeb

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) – “Dietro la coltre fumose della locuzione ‘sistema’, tanto spesso utilizzata anche in questo giudizio, nonostante sia più appropriata alla sintesi giornalistica che non all’analisi dei fatti tipici propria della giurisdizione, si perdono i percorsi che conducono ai più qualificati appoggi dei settori politici, istituzionali ed economici che hanno reso Montante una figura strategica con un ruolo di fatto e informale non classificabile nelle ordinarie e più trasparenti categorie della politica, dell’economia e delle istituzioni”. A scriverlo sono i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di Antonello Montante.