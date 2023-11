Caso Saguto: l’ex giudice resta in carcere, Corte appello rigetta ricorso legali

MeteoWeb

Palermo, 17 nov. (Adnkronos) – L’ex giudice Silvana Saguto resta in carcere Silvana Saguto. Lo ha deciso la Corte d’appello di Caltanissetta che ha rigettato i ricorsi per l’incidente di esecuzione dei legali degli imputati. Restano in cella anche il marito di Saguto, Lorenzo Caramm e l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara ex amministratore giudiziario. Mentre sarà rimesso in libertà il docente Carmelo Provenzano. L’ex giudice ha lasciato nei giorni sorsi è stata trasferita dal carcere Pagliarelli a Roma, per ragioni di sicurezza. Il legale dell’ex giudice, l’avvocato Ninni Reina si è rivolto al tribunale di sorveglianza di Palermo per chiedere la scarcerazione della sua cliente, condannata per corruzione e concussione, sostenendo che ha “problemi di salute”. L’udienza sarà fissata a breve.