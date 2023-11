Cecchettin: Bonelli, ‘mancato pluralismo a Domenica In, se ne occupi Vigilanza’

MeteoWeb

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Occuparsi di femminicidio non è di destra e né di di sinistra, dice Mara Venier oggi a ‘Domenica In’ su la Rai, ma a parlarne invitano due deputate della maggioranza di destra: Rita Dalla Chiesa e Simonetta Matone. Simonetta Matone, deputata della Lega, interviene e senza alcun dubbio afferma che i colpevoli di femminicidio, che ha conosciuto nel suo lavoro, avevano sempre modelli materni diseducativi e non avevano mamme normali. Donne che avevano mariti che le picchiavano e non si ribellavano, per esempio. Quindi il modello diseducativo, per i figli assassini era la madre che subiva, mica il padre che la picchiava. Le colpevoli sono le donne? Questa sarebbe la Rai del pluralismo e del contratto di servizio contro la violenza di genere. È grave quello che è successo oggi in Rai e porterò la questione in commissione di Vigilanza Rai”. Lo afferma il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.