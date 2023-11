Cecchettin: Conte, ‘non servono riflettori telecamere ma educazione affettiva’

MeteoWeb

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – ?È un problema serio, la radice di tutto questo non può che essere ritrovata sul piano culturale. Questo caso è tragico, ci ferisce e richiama l?attenzione di tutti. Non bisogna però affrontarlo con il favore delle telecamere e dei riflettori solamente perché in questo momento l?opinione pubblica vuole una giusta reazione. Ecco perché abbiamo anche portato in Parlamento un progetto normativo sull?educazione affettiva. Fino ad oggi, per questa proposta di legge, siamo stati insultati: però Fdi e Lega al Parlamento europeo si sono astenuti sull?adozione della Convenzione di Instanbul che mirava a contrastare la violenza di genere?. Lo ha affermato il presidente M5S Giuseppe Conte a proposito dell?omicidio di Giulia Cecchettin, rispondendo alla domanda di una giovane ragazza all?evento M5S Network giovani.