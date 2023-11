Cecchettin: De Siervo, ‘maglia speciale contro la violenza sulle donne’

MeteoWeb

Roma, 21 nov. – (Adnkronos) – “Siamo rimasti molto colpiti dalla tragedia di Giulia Cecchettin. Per le partite della prossima settimana prepareremo una maglia speciale contro la violenza sulle donne e i capitani delle squadre leggeranno una poesia”. Lo annuncia l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, al Social Football Summit, a Roma, per ricordare il femminicidio di Giulia Cecchettin. “Vogliamo far capire ai tifosi in maniera comprensibile che non è accettabile in nessun modo un atteggiamento violento nei confronti di nessuno, tantomeno verso le donne che diciamo di amare”, aggiunge l’ad della Lega Serie A, ricordando che l’iniziativa rientra nella campagna “Un rosso alla violenza”, promossa come ogni anno dalla Lega Serie A.