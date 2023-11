Cecchettin: Moretti (Pd), ‘vera emergenza educativa, è strage annunciata e continua’

MeteoWeb

Roma, 18 nov (Adnkronos) – “È stato ritrovato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin e non possiamo fare altro adesso che stringerci alla famiglia e agli amici dell?ennesima donna uccisa , la 105 esima dall?inizio dell?anno. In questo momento prevalgono il dolore, la rabbia, lo sgomento. Ma da parte di chi ha responsabilità politiche non si può negare una vera emergenza educativa, culturale, sentimentale, soprattutto tra i più giovani, che vede ancora troppe vittime innocenti morire. Tra qualche giorno celebreremo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Purtroppo il bilancio continua a salire e non si fa abbastanza per evitare questa strage continua e annunciata”. Lo scrive sui social l?eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.