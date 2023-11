Cecchettin: Polidori, ‘occorre fermare emergenza del nostro tempo’

MeteoWeb

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – ?Il dolore straziante e composto della famiglia Cecchettin è il dolore di tutti noi che in questi giorni abbiamo sofferto e sperato che almeno Giulia, piena di vita e di progetti da realizzare, potesse fare ritorno a casa, dai suoi affetti, e nella sua università, dai suoi amici e professori, per discutere la tesi e da lì, un passo dopo l?altro, diventare l?ingegnere, la fumettista, la donna che lei stessa -e nessun altro- avrebbe voluto essere. Invece no! Giulia è stata vigliaccamente assassinata, così come altre 83 donne da inizio anno, con ogni probabilità da chi diceva di amarla e di cui lei, malgrado tutto, si era fidata”. Lo dichiara da Erevan, dove è in missione per conto dell?Osce, Catia Polidori, deputata di Forza Italia e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna.

?Alla vigilia della Giornata per l?eliminazione della violenza contro le donne -aggiunge- diciamo basta! In questi anni in Parlamento abbiamo lavorato molto e congiuntamente per dotare il Paese di un buon impianto normativo e ci siamo riusciti. Tra pochi giorni sarà legge il pacchetto di norme volute dal Governo che mirano a rendere ancora più efficace il Codice rosso, tra cui c?è anche l?impegno a realizzare la proposta di Forza Italia ‘Mai Sole’, un?applicazione istituzionale in grado di geolocalizzare la vittima, velocizzare le richieste d?aiuto gestite da un supporto telefonico adeguatamente formato, gratuito, attivo h 24″.

“Tutto questo, però, evidentemente non è ancora sufficiente a fermare l?emergenza del nostro tempo, non solo in Italia. Con le amiche di Azzurro Donna stiamo quindi lavorando moltissimo e continueremo a farlo per promuovere sui territori iniziative culturali volte ad educare i bambini e le bambine al rispetto ed all?affettività sin dalla primissima infanzia. È da qui che bisogna partire -conclude Polidori- per salvare le vite preziose di altre giovani Giulia. È il nostro prossimo impegno per le nostre figlie, sorelle, amiche e anche per i nostri ragazzi e uomini, affinché non diventino i mostri da cui fuggire ma leali e realmente amorevoli compagni di vita e in ogni ambito del vivere civile?.