Comunicazione Italiana: salute e sicurezza al centro del Forum risorse umane

MeteoWeb

Milano, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Oggi si è conclusa la quindicesima edizione del Forum risorse umane di Comunicazione Italiana, tenutosi nello Spazio eventi del Magna Pars in Milano con oltre 2.000 partecipanti nell?arco di tre giornate di cui oltre 250 speaker, tra hr director e altre personalità di primo piano dal mondo del people management. Un ritorno in presenza al 100%.

Ultimo atto dell?evento il ‘Welfare & sustainability day’, giornata dedicata a temi chiave dell?universo hr come le nuove modalità di erogazione del welfare aziendale, il benessere organizzativo, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, diversità e inclusione, nonché il contributo dell?hr alle strategie di sostenibilità delle aziende.

Ad aprire la mattinata è stato il main keynote speech a cura dello stesso Tommaso Palermo e di Anna Maria Mazzini, rispettivamente chief executive officer e chief growth officer di Pluxee Italia (ex Sodexo Brs), dal titolo ‘Ispirare le aziende per far felici i dipendenti: le soluzioni di Welfare di Pluxee Italia’. Così Tommaso Palermo a margine dell?evento: ?come Pluxee Italia (ex Sodexo Brs) siamo il welfare partner del Forum hr per il secondo anno consecutivo per parlare di temi importanti come il welfare e soluzioni per star bene sul luogo di lavoro e oltre. Pluxee, infatti, crea esperienze significative e personalizzate per contribuire al benessere delle persone: dalla pausa pranzo, ai regali, fino al benessere e alla mobilità, i nostri prodotti e servizi sono progettati per dare più valore alle persone?.

Il successivo talk show di apertura ha messo a fuoco il tema ‘Hr & happiness: alla ricerca dello star bene sul luogo di lavoro’. Sotto la conduzione di Luca Solari (Univ. di Milano), gli speaker del panel sono stati testimoni del passaggio a una nuova visione del lavoro che abbia maggiormente a cuore le persone. Sono intervenuti Danila De Stefano (Unobravo), Mauro Ghilardi (A2A), Antonio Gusmini (Banca Mediolanum), Andrea Langfelder (Oracle Italia), Tommaso Palermo (Pluxee Italia, ex Sodexo Brs), e Roberto Zecchino (Bosch).

Danila De Stefano (ceo & founder Unobravo) ha affermato: ?Una cosa che mi preoccupa molto delle aziende è la tendenza a mettere i?tick: crediamo che dare una lista di benefits ai dipendenti sia abbastanza per avere un luogo di lavoro sano e felice. La salute mentale continua ad essere messa da parte a causa dello stigma, le aziende sono il partner ideale per sdoganarla. Immaginate un manager che invita un dipendente a prendersi cura di sé, quanto sarebbe bello??. L?intervento è stato accolto con un plauso generale della platea.

La prima giornata del Forum (15 novembre), sul macro tema ‘Talent & innovation day’, si era invece aperta con un talk show dal titolo ‘Hr & attraction: innovazione organizzativa e cultura aziendale a supporto dell?attrazione di talenti’, con la conduzione di Federico Luperi (Volocom) e il contributo di Marina Fantini (Indeed), Andrea Piccinelli (Sap Concur), Alessandra Colombo (Swarovski) e Gherarda Levati (Kiko Milano). Un?occasione per fare il punto su fenomeni ormai noti, ma mai troppo dibattuti, quali scarsità del talento e grandi dimissioni, le contromisure delle aziende e le possibili soluzioni dal fronte B2B. A seguire, diversi interventi che hanno messo a fuoco il ruolo dell?IA nell?hr e nel Recruiting in specie, tra cui il Main Keynote Speech di Gianluca Bonacchi (Indeed) dal titolo ‘Come l?Intelligenza Artificiale rende il recruiting più semplice, rapido e umano’.

Il resto delle due giornate ha visto un susseguirsi di innovation speech, talk show, executive circle e tavoli tematici riservati, oltre a numerosi momenti di scambio formale e informale a margine del programma, tra networking, apprendimento di best practice, relazioni di business e scambi più amicali.

Il Forum si è avvalso della collaborazione – organizzativa e di contenuto – di oltre 60 Partner. Anzitutto il main partner Indeed, il welfare partner Pluxee Italia (ex Sodexo Brs) e il main media partner Adnkronos; a seguire, gli official partner Arval Italia, Babbel, Busuu, Carol, Edenred Italia, LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners, Microsoft, Oracle Italia, SAP Concur, Unobravo, Welliba Italia e Wellmakers by BNP Paribas; i Content Partner Asterys, B2You Altroconsumo, CleverConnect, Cornerstone OnDemand, Gility, Giunti Psychometrics, Gympass, Lifeed, nCore HR, Talent.com, Therapyside e Top Employers Institute, il Media Partner Fasi.eu, e i Partner Agilium Worldwide Italy, Alveria, Awair, Axerta, base 9, Brainfield Italia, Challenge Network, CoachHub, Deloitte Legal, Dentons, Digit?Ed, Equalis, Game2Value, Inrecruiting, Inside, iSapiens, Jobtech, Joinrs, Jointly, Kekyjob, Logotel, Mega Italia Media, Monina Corporate Sailing, Ninja Business School, Performa Group, Qualtrics, Risorse Agenzia per il Lavoro, Smile to Move Training, Talent Garden, Talent4People, VisitMalta Incentives & Meetings e Wolters Kluwer.

Le sessioni dell?area Exclusive e Phygital potranno essere riviste su www.comunicazioneitaliana.tv a partire dai primi di dicembre.