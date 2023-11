Coni: prosegue la preparazione di tiro a segno e tiro a volo per Parigi 2024

MeteoWeb

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – Prosegue la pianificazione del Coni in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il Direttore della Preparazione Olimpica, Alessio Palombi e il suo staff, assieme ai Segretari Generali della Fitav, Mario Magnanini e dell?UITS, Walter De Giusti, hanno visitato il Centre National de Tir Sportif di Chateauroux, sede, in occasione di Parigi 2024, degli eventi di tiro a segno e tiro a volo. Ad accogliere la delegazione italiana il Segretario Generale della Fédération Française de Tir, Patrick Gris e dal Vice Direttore del Centro, Christophe Desfrançois. Il sopralluogo dell?impianto è servito a verificare lo stato di avanzamento dei lavori di uno dei più grandi poligoni di tiro internazionali, posto a circa 270 km a sud di Parigi e a valutare le diverse opzioni logistiche relative all’accommodation di atleti e tecnici, in preparazione anche della visita dei Direttori Tecnici di tiro a segno e tiro a volo. Lo scorso settembre i responsabili del Coni e i vari Direttori Tecnici delle altre discipline avevano invece visitato il Villaggio Olimpico e le diverse aree parigine dove sono concentrati gli altri campi gara e di allenamento.