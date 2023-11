MeteoWeb

Roma, 29 nov (Adnkronos) – Ha da poco preso il via in aula alla Camera la ‘chiama’ dei parlamentari per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale. I primi a esprimersi, con voto segreto tramite scheda, sono i senatori. A seguire i deputati. La maggioranza richiesta è quella dei due terzi dell’assemblea.