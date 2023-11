Conti pubblici: Foti, ‘ennesima batosta per sinistra’

MeteoWeb

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – ?Gioco, partita e incontro. Eccola l?ennesima batosta per la sinistra che, tutta schierata, ha tifato inutilmente contro l?Italia pur di non ammettere la concretezza del governo Meloni. Un?affidabilità che, dopo Standard Poor?S e Fitch, viene riconosciuta anche dall’agenzia di rating Moody’s. Tutti giudizi positivi che si traducono in brutti colpi per Conte, Schlein e compagni”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“L’innalzamento dell’outlook da ‘negativo’ a ‘stabile’ e la conferma del rating dell’Italia ‘Baa3’ sono un ottimo segnale e rappresentano il riconoscimento del lavoro del Governo Meloni che, compatto, investe su lavoro e crescita economica. È tramontata per fortuna l’epoca degli sperperi inutili dela sinistra tassa e spendi, quella dei monopattini, dei banchi a rotelle e del superbonus. Chi voleva affossare la Nazione è condannato ad assistere da spettatore alla rinascita dell’Italia”.