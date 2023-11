Covid: Azione si dissocia da Iv, ‘no a Commissione per vendetta politica’

MeteoWeb

Roma, 8 nov (Adnkronos) – Ha preso la parola in dissenso dal gruppo Marco Lombardo, senatore di Azione, sulla commissione Covid in aula a palazzo Madama. Poco prima, per Italia viva era stato Matteo Renzi a dichiarare il voto positivo del gruppo.

“Azione ha sempre sostenuto le misure prese per contenere la pandemia ma è sempre stata convintamente all’opposizione del governo Conte II. Oggi in Senato si è svolto uno strumentale regolamento di conti: per questo abbiamo votato contro l?istituzione di una commissione d?inchiesta sul Covid, voluta soltanto per vendetta politica. Alla faccia di medici, infermieri e di tutti coloro che in quel periodo chiamavamo angeli”, ha detto Lombardo in aula con al suo fianco Carlo Calenda.