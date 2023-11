Cuori 2 chiude e vince la serata degli ascolti tv di domenica 5 novembre

MeteoWeb

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – L’ultima puntata di ‘Cuori 2’, in onda su Rai1, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri con 2.980.000 telespettatori e il 16,1% di share. Su Canale 5 ‘Terra amara’ ha registrato 2.553.000 telespettatori e il 15,5%, mentre al terzo posto si è classificato Nove con ‘Che Tempo Che Fa’ visto da 2.156.000 telespettatori e il 10,5% di share, seguito dalla sezione ‘Il Tavolo’ che ha ottenuto 1.217.000 telespettatori e l’8,5%.

Appena fuori dal podio Rai3 con ‘Report’ che ha interessato 1.333.000 telespettatori con il 6,7% di share, seguito dal film ‘Harry Potter e la Camera dei Segreti’ che su Italia 1 ha totalizzato 1.085.000 telespettatori e il 6,3%. Su Tv8 il Gran Premio di San Paolo di F1 in differita è stato visto da 921.000 telespettatori con il 4,8% e Retequattro con ‘Dritto e Rovescio’ si è aggiudicata il 5,4% di share con 802.000 telespettatori. Rai2 con l?ultima puntata de ‘Il Collegio’ ha segnato 732.000 telespettatori e il 3,7%, mentre La7 chiude la classifica degli ascolti del prime time con ‘In Onda’, seguito da 349.000 telespettatori pari all?1,9%.

Rai1 guida la classifica degli ascolti dell’access prime time con ‘Affari Tuoi’ che ha registrato 4.406.000 telespettatori e il 21,5%, mentre Canale 5 con ‘Paperissima Sprint’ ha raccolto 3.379.000 telespettatori e il 16,5% di share. La rete ammiraglia Rai è in testa anche nel preserale con ‘Reazione a catena’ che ha ottenuto 4.036.000 telespettatori e il 23,1%, mentre ‘Caduta Libera Story’ su Canale 5 ne ha segnati 2.585.000 con il 15,1% di share.

Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 ha visto, nell’intera giornata, la Rai raccogliere 2.688.000 telespettatori con il 28,5% contro i 2.487.000 e il 26,4% di Mediaset, e in prima serata il 28,1% di share e 5.730.000 telespettatori per la Rai a fronte di 5.101.000 con il 25% di Mediaset.