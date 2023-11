Difesa: Graziano (Pd), ‘Cira eccellenza e orgoglio nazionale’

MeteoWeb

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua non è solo una rinomata eccellenza casertana, ma una punta di diamante a livello nazionale, europeo e mondiale. Parliamo di un luogo di professionalità ed intelligenze, esempio di ricerca applicata duale, civile e militare, che fa primeggiare il nostro Paese nelle attività sul campo delle discipline aeronautiche e spaziali, e che contribuisce nell?ambito della difesa nazionale anche nel settore della cyber security. Per tutte queste ragioni il Cira va potenziato. La sua crescita offre rilevanti ricadute sull?occupazione. Voglio ringraziare, anche a nome della commissione Difesa della Camera, tutto il management del Centro, ma soprattutto i ricercatori e i dipendenti che fanno del Cira un esempio di grande orgoglio per l?Italia?. Così il capogruppo del Pd in commissione Difesa della Camera, Stefano Graziano, oggi a Capua a margine della visita al Cira in seguito al protocollo sottoscritto con lo Stato maggiore dell?Esercito e del prossimo con lo Stato maggiore della Difesa.