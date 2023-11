Energia: Foti (FdI), ‘se è possibile una proroga il governo la farà’

MeteoWeb

Roma, 29 nov (Adnkronos) – “Se tecnicamente è possibile oggi fare una proroga di un anno sicuramente il governo la farà. Ma ci vuole un?autorizzazione europea. Perché è l?Italia che si è impegnata. Questa volta non si può dire che la colpa è dell?Europa. E? colpa della maggioranza che governava allora e che ha voluto mettere negli obiettivi del Pnrr per la terza rata questo?. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d?Italia alla Camera, a ‘Agorà’ parlando della fine del mercato tutelato per l?energia.