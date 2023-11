Europee: Fratoianni, ‘vogliamo esserci con lista Avs’

MeteoWeb

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “La giornata di oggi è una straordinaria occasione. Intanto perchè in questo Paese si frantuma sempre, a volte invece si creano convergenze. Questo percorso ha prodotto una rappresentanza parlamentare per dare voce a lotte e battaglie. Ora vogliamo esserci alle europee. E quella di oggi è un’altra tappa verso la costruzione di un’alternativa”. Così Nicola Fratoianni all’iniziativa ‘C’è un clima migliore in Europa’ di Alleanza Verdi e Sinistra.