F1: Gp Abu Dhabi, Verstappen in pole davanti a Leclerc e Piastri

Abu Dhabi, 25 nov. (Adnkronos) – Max Verstappen con la sua Red Bull conquista la pole position nel Gp di Abu Dhabi con il tempo di 1.23.445 è la quarta consecutiva in questo Gp per il pilota olandese e la 32esima in carriera come Mansell. Secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell. Quinta l’altra McLaren di Lando Norris, poi Tsunoda, Alonso, Hulkenberg, Perez e Gasly a chiudere la top ten.